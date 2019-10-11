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راجح قاتل.. أصدقاء محمود البنا يروون تفاصيل الجريمة البشعة (صور)

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:44 م
راجح قاتل.. أصدقاء محمود البنا يروون تفاصيل الجريمة البشعة (صور) تشييع جنازة محمود البنا
المنوفية - محمد فتحى

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راجح قاتل .. هاشتاج تصدر ترندات مواقع التواصل الاجتماعى، والذى تم تدشينه ليحكى قصة جديدة من الغدر، وهى قتل طالب لصديقه بدم بارد بمطواة حتى فارق الحياة بمدينة تلا فى المنوفية، بسبب معاقبته على مغازلة جارتهما.

 

وانتقل "اليوم السابع" إلى شارع البنا بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، والذى وقعت فيه تلك الحادثة البشعة أمس.

 

"راجح قاتل".. أصدقاء المجنى عليه يروون تفاصيل الجريمة

وقال "ح.ا" 20 عامًا طالب فى الفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة المنوفية وأحد أصدقاء محمود المجنى عليه: "البداية عندما كان القاتل محمد أشرف راجح يعتدى على فتاة وسط الشارع فتدخل المجنى عليه محمود البنا، لمحاولة إنقاذ الفتاة من يد القاتل تطورت المشادة بينهما فقام الأهالى بمنع المشاجرة، وعندما ذهب المجنى عليه إلى منزله عبر عن غضبه عبر الواتس آب والانستجرام وكتب عبارة: اللى يضرب حرمة يبقى حرمة شكلها".

 

وأضاف "ك. ا" 18 عاما طالب فى الفرقة الأولى بكلية التربية جامعة المنوفية وصديق محمود، "أنه فى اليوم التالى سب المتهم المجنى عليه أمام منزله بعبارات: لو راجل أنزل وأنا هوريك هعمل فيك إيه ورفض المجنى عليه التحدث معه نهائيا، إلا أن المتهم قام وأصدقاؤه بالتربص بالمجنى عليه عقب عودته من أحد الدروس وقاموا بإلقاء مادة فى وجهه حتى لا يرى أمامه وقام المتهم بطعنه عدة طعنات فى بجميع أنحاء الجسد، وعلى الفور قام الأهالى بالذهاب به إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل دخوله مستشفى تلا العام".

 

هاشتاج "راجح قاتل" يتصدر قائمة تويتر

وعقب ذلك دشن عدد من أصدقائه هاشتاج بعنوان "راجح قاتل" على تويتر، الأمر الذى حظى بمشاركات كبيرة وأصبح الترند رقم واحد فى مصر.

وأكد أهالى المنطقة أن المجنى عليه كان حسن الخلق وطيب السمعة ولم يقم مرة بافتعال مشكلة طيلة حياته.

 

جنازة مهيبة للطالب محمود البنا.. والأهالى يرددون عبارات "فى الجنة يا شهيد"

وفى مشهد جنائزى مهيب شيع المئات من أهالى مدينة تلا جنازة الطالب محمود البنا، وذلك إثر قيام طالب بقتله بمطواة حتى فارق الحياة، حال معاقبته على مغازلة جارتهما، والتعدى عليها بالضرب وسط الشارع.

 

وخرجت الجنازة من مسجد لمعرفة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، بحضور المئات من أهالى المدينة وسط ترديد عبارات فى الجنة ياشهيد ،حقك مش هيروح ياشهيد.

 

وتلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

 

وبالانتقال الفورى والفحص تبين قيام "راجح .م" 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

تشييع جنازة محمود البنا (2)
تشييع جنازة محمود البنا 

 

تشييع جنازة محمود البنا (3)
تشييع جنازة محمود البنا 
 
تشييع جنازة محمود البنا (4)
تشييع جنازة محمود البنا 

 

تشييع جنازة محمود البنا (5)
تشييع جنازة محمود البنا 

 

جنازة محمود البنا (9)
جنازة محمود البنا

 

تشييع جنازة محمود البنا (1)
تشييع جنازة محمود البنا 

 

جنازة محمود البنا (1)
جنازة محمود البنا 

 

راجح قاتل
راجح قاتل

 

جنازة محمود البنا (2)
جنازة محمود البنا 

 

جنازة محمود البنا (3)
شارع البنا

 

جنازة محمود البنا (4)
شارع البنا

 

جنازة محمود البنا (5)
شارع البنا 

 

جنازة محمود البنا (6)
شارع البنا 

 

محمود البنا
محمود البنا

 

جنازة محمود البنا (7)
جنازة محمود البنا

 

جنازة محمود البنا (8)
جنازة محمود البنا 

راجح قاتل

جريمه قتل بالمنوفيه

طالب يقتل صديقه بالمنوفيه

جريمه تلا

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