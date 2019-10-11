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رئيس جامعة بنى سويف: حريق مستشفى الجامعة اندلع بمخزن للأشياء القديمة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:35 ص
رئيس جامعة بنى سويف: حريق مستشفى الجامعة اندلع بمخزن للأشياء القديمة الحريق
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أنه تم السيطرة على حريق محدود وقع بمخزن "كهنة" قديمة، يطل على منور بالدور الثاني بالمستشفى الجامعي ببني سويف بعيدا عن إقامة المرضى، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.
 
واضاف رئيس الجامعة فى بيان له أنه انتقلت على الفور سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق فى دقائق معدودة،  وأتابع الموقف واطمئن على المرضي والطاقم الطبي والعاملين مشيرا إلى أنه لم تتأثر اي وحدة في المستشفى بالحريق، كما أن طاقم الأطباء والتمريض متواجدون بكامل طاقتهم للاهتمام بالمرضى.
 
واكد الدكتور منصور حسن أن وحدة ادارة الازمات بالجامعة تتابع الموقف لحظة بلحظة منذ وقوع الحريق. مشيرا إلى أنه فى عقد اجتماع طارئ برئاسته مع وحدة السلامة والصحة المهنية بالجامعة.
 

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

حريق جامعة بنى سويف

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