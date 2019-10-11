رئيس إندونيسيا يأمر بتشديد تأمين المسؤولين الحكوميين بعد تعرض وزير لحادث طعن

أ ش أ

أمر الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو اليوم الجمعة بتشديد تأمين المسؤولين الحكوميين، بعد يوم من تعرض وزير الأمن الإندونيسى لحادث طعن.



وخضع وزير الأمن الإندونيسى ويرانتو (72 عاما)، الذى يستخدم اسما واحدا على غرار الكثير من الإندونيسيين، لعملية جراحية فى العاصمة جاكرتا لإصابته بجرحين فى منطقة البطن إثر تعرضه أمس الخميس لعملية طعن عقب افتتاحه مبنى جامعى فى بلدة "بانديجلانج" بإقليم بانتين، فى جزيرة جاوة.



وقال ويدودو - فى تصريحات للصحفيين عقب زيارة الوزير بالمستشفى أوردتها قناة (يورونيوز) الأوروبية - إنه يجب تشديد التدابير الأمنية، القائمة بالفعل، لضمان عدم تكرار ما تعرض له ويرانتو، مضيفا أن الوزير يتعافى وقد تحدث معه وأخبره برغبته فى المشاركة فى اجتماعات مجلس الوزراء.



وألقت الشرطة الإندونيسية القبض على رجل وامرأة، يعتقد أنهما زوجان، فى أعقاب الحادث، كما صادرت أدوات حادة من بينها سكاكين ومقصات كانت بحوزتهما.

وقال رئيس وكالة الاستخبارات فى إندونيسيا بودى جوناوان إن مرتكبى عملية الطعن ينتميان لـ "جماعة أنصار الدولة"، وهى جماعة محلية متطرفة مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي.

ويأتى هذا الهجوم قبل أسبوع من مراسم تنصيب الرئيس جوكو ويدودو الذى أعيد انتخابه فى أبريل الماضى لولاية ثانية رئيسا للبلاد.