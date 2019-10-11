حى الزيتون يحذر المواطنين من النصب: لا يوجد مصالحات رسمية على مخالفات البناء

أكد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، شمال القاهرة، أن هناك تحايلا لملاك بعض العقارات المخالفة لبيع الوحدات السكنية بعقاراتهم المخالفة، وذلك بالترويج أنه تم التصالح على المخالفات بالتزامن مع تقديم طلبات التصالح الخاصة بقانون البناء المخالف.

وأضاف رئيس الحي، لـ"اليوم السابع"، أنه لم يصدر حتى الآن أي مصالحات رسمية على أي مخالفات بنطاق حي الزيتون، محذرا المواطنين من الوقوع فريسة للنصب من تجار العقارات والمقاولين.

وطالب بهجت، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مصالحات تقدم لهم عند شراء الوحدات، مؤكدًا أن هذه المصالحات مزورة، وأن الحى سيتخذ الإجراءات القانونية ضد العقارات المخالفة بالكامل، خاصة التى يتم الإبلاغ عنها، وأن الحى يرحب بتعاون المواطنين فى هذا الأمر.