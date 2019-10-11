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حزب العمال الكردستانى يرد على عدوان أردوغان بالهجوم على بلدة نصيبين التركية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:14 م
حزب العمال الكردستانى يرد على عدوان أردوغان بالهجوم على بلدة نصيبين التركية العدوان التركى على الأراضى السورية
أنقرة أ ش أ

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نفذ عناصر من حزب العمال الكردستاني، هجوما بقذائف الهاون على بلدة نصيبين التابعة لولاية ماردين التركية مما أسفر عن عدد كبير من المصابين يأتى ذلك ردا على عدوان أردوغان على الأراضى السورية، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم .

وكانت تقارير إعلامية أفادت فى وقت سابق اليوم، بمقتل مدنيين اثنين بمدينة سوروج التركية الحدودية، جراء قصف بالهاون نفذه عناصر الحزب.

وتشن تركيا عدوانا عسكريا، بدأ الأربعاء الماضي، على الشمال السورى بزعم التعامل مع ما تصفه أنقرة بـ"الفصائل الإرهابية الكردية"، ما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركى على سوريا، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.

 


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سوريا

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