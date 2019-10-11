حبس سيدة حاولت شراء طفل حديث الولادة من مستشفى بباب الشعرية

كتب سليم على

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية ، حبس سيدة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بعد القبض عليها اثناء محاولتها شراء طفل من داخل مستشفى بـ 2600 جنيها.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى قسم شرطة باب الشعرية، إخطاراً من أمن مستشفى للنساء والتوليد، يفيد بحضور سيدة ترغب فى شراء طفل حديث الولادة، من داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفى محل عمله مقابل مبلغ مالى.

وانتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطها وتبين انها "غ . م . أ" سن 42 ربة منزل، وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وقررت بوجود خلافات بينها وبين طليقها، حيث قام بالنصب عليها واستولي منها علي مبالغ مالية، ورفض ارجاع المبلغ المالي لها الا بعد تأكده من انجابها طفل منه فقامت بايهامه بأنها حامل، وعلى إثر ذلك قام طليقها باقتراض مبلغ مالى 300.000 جنيه، من أحد البنوك لتقديمه لها عقب ولادتها، فحضرت إلى المستشفى لشراء الطفل وعرضت مبلغ 2600 جنيه علي احد الممرضات بالمستشفى لتسهيل عملية الشراء لتقديمه لطليقها حتى تتحصل على المبلغ المالى المشار اليه، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابه العامة.