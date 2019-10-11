حبس تشكيل عصابى لحيازته 500 كيلو بانجو و5 حشيش بالدقهلية

قررت نيابة بلقاس بالدقهلية، برئاسة المستشار عمرو ضيف، رئيس النيابة، اليوم، حبس عاطل وسيدة من أفراد تشكيل عصابى ضبط بحوزتهم نص طن بانجو و5 كيلو حشيش بقصد الإتجار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات سرية قد وردت للرائد محمد عزام السباعي، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، عن قيام " أحمد إ ال " وشهرته حمادة الدفاس، 32 سنة عاطل مقيم بلقاس الدقهلية، و"حسام ال م" 42 سنة عاطل مقيم بلقاس، و"سوزي ع ال " 39 سنة ربة منزل مقيمة بلقاس، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع بمحافظة الدقهلية.

وبعد إتخاذ الإجراءت القانونية قام ضباط الإدارة العامة للمخدرات، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن العام بالدقهلية والبحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، والأمن المركز قطاع المنصورة، تم ضبطهم فيما عد المتهم الأول،في كمين أعد لهم، وذلك أثناء استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة بلقاس، حيث ضبط بحوزتهم على " 200 لفافة من مخدر البانجو بلغت 500 كيلو جرام، 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام ، 260 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالى 13300 جنيه، 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما بمعرفة رجال المباحث عن المضبوطات، اعترفا بحيازتهما لها بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم لترويج المواد المخدرة عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.