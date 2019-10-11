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جهاز جديد للعلاج الإشعاعى للسرطان بجنوب أفريقيا يعالج 40 مريضا فى اليوم

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:00 ص
جهاز جديد للعلاج الإشعاعى للسرطان بجنوب أفريقيا يعالج 40 مريضا فى اليوم العلاج الإشعاعى
كتب بيتر إبراهيم

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كشف مستشفى "جروت شور" التعليمى الحكومى فى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا عن جهاز جديد للعلاج الإشعاعي للأورام السرطانية قيمته 36 مليون راند جنوب أفريقى (الدولار يوازى 15ر15 راند)، يمكنه علاج أكثر من 40 مريضا يوميا.

وقالت البروفيسور جانيت باركس رئيس قسم علاج الأورام بالإشعاع بالمستشفى، حسب وكالة (جراوند أب) الإخبارية فى كيب تاون، إن القسم يستقبل حاليا ما يزيد على ثلاثة آلاف مريض جديد بالأورام سنويا، وكل عام العدد فى زيادة وأكثر من 60% من هؤلاء المرضى تتطلب حالتهم المعالجة بالإشعاع.

من جانبها، ذكرت نانيت جوبيرت أخصائية العلاج الفيزيائى أن الجهاز الجديد يشبه التصوير المقطعى المحوسب (سي تي)، الذى تستخدم فيه معالجة الكمبيوتر لإنشاء صور مقطعية لتوفير معلومات أكثر تفصيلا، وهو لا يصدر أى ضوضاء وكل شىء موجود بالجهاز ما يجعله أكثر أمانا، لافتة إلى أنه يمكن إنجاز العلاج الكامل في غضون 6 أشهر، وهذا أكثر سرعة بأربع مرات عن العلاجات القياسية


العلاج الإشعاعى

السرطان

علاج السرطان

الأورام

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