جامعة الزقازيق توقع بروتوكول تعاون بين هيئة تعليم الكبار وكلية علوم الإعاقة والتأهيل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إنه تم توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك إيمانا من الجامعة بدورها فى خدمة المجتمع من خلال المشاركة فى القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية، وذلك بحضور عمرو السيد شعلان مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية نيابة عن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، وعادل عبد الله عميد كلية علوم الإعاقة والتأهيل، والدكتور إيهاب الببلاوى وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور رضا الحسينى وكيل الكلية للتعليم والطلاب، لبدء تنفيذ تجربة رائدة بمحافظة الشرقية لمحو أمية المواطنين داخل المراكز الإدارية والقرى التابعة لها .

وأضاف شعلان لـ"اليوم السابع" أنه لا بد من وضع آلية ونظام محدد للوصول إلى الفئة المستهدفة لمحو أميتها، وأن كلية علوم الإعاقة والتأهيل من خلال كوادرها البشرية "أعضاء هيئة التدريس والطلاب" ستتولى تنفيذ المشروع لمحو أمية عمال الكلية، والقرى والأحياء، ومراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف الأساتذة المتخصصين بالكلية والمشاركين فى المشروع.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق إلى أن الجامعة ستمنح الطلاب المشاركين فى المشروع جوائز عينية وشهادات تقدير، بالإضافة لتدريبهم على أساليب وطرق تعليم الكبار، وأضاف أن الهيئة العامة لتعليم الكبار ستتولى توفير مستلزمات العملية التعليمية، وتوفير قاعدة بيانات عن عدد الأميين بالمحافظة، تسهيلًا على الطلاب المشاركين بمحو أمية أكبر عدد من الأشخاص، واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين، وإجراء الاختبارات النهائية لتخريجهم وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة، ومنح شهادات اجتياز الاختبارات النهائية لهم، وكذا المتابعة الفنية والإدارية للفصول، وإعداد التقارير عن النتائج المحققة فى كل دورة امتحانية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الطلاب الذين ينجحون فى محو أمية العدد المحدد لهم يتم منحهم تخفيضات فى المدن والكتب الجامعية ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى إعطاء الطالب 25 درجة من الدرجات العملية مقابل محو أمية عدد 4 دارس ناجح وتعطى هذه الدرجات بناء على شهادة معتمدة من الهيئة بنجاح هذا العدد، منح الطلاب المشاركين شهادات تقدير، زيادة درجات أعمال السنة فى التدريب الميدانى بالنسبة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة.