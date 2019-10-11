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تعليم الوادى الجديد تبحث تطبيق مبادرة" طالب بلا حقيبة " بمدارس المحافظة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:42 م
تعليم الوادى الجديد تبحث تطبيق مبادرة" طالب بلا حقيبة " بمدارس المحافظة الدكتور إبراهيم التداوي وكيل التعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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بحث الدكتور إبراهيم التداوى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم الجمعة ، تطبيق مبادرة "طالب بلا حقيبة" بمدارس المحافظة. 

جاء ذلك خلال لقاءه المفتوح اليوم الجمعة ومعلمى ومعلمات ومديرى المدارس لادارتى الداخلة وبلاط ، حيث أشار وكيل التعليم بالمحافظة ،إلي أن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن الطلاب من حمل الحقيبة المدرسية ، التى تحتوى على الكتب الدراسية والأدوات بصفة يومية من وإلى المدرسة ،  وعليه  سيتم إنشاء خزائن "دولاب" في كل فصل دراسي بالمدرسة حيث يكون لكل طالب دولاب يضع فيه أدواته المدرسية والذي لا يحتاج اليه من الكتب في الدولاب الخاص به في الفصل ومع بداية كل يوم يتم تسليمها له عن طريق معلم الفصل ويتم كتابة الواجبات أثناء الحصة الدراسية .
 
وفي نهاية الأسبوع يحمل الطالب معه الحقيبة ويحمل الكتب للمنزل حتى يتسنى لولي الأمر متابعة ما تم دراسته خلال الاسبوع مع إبداء ملاحظاتهم على ما تم تحقيقه  ، مؤكدا  أن الهدف من تطبيق المبادرة هو تخفيف العبء على الأهالى من الواجبات المدرسية اليومية والتى سيتم إنهائها أثناء اليوم الدراسى وإعطاء فرصة أكبر للطالب وحرية أكثر فى ممارسة هوايات وأنشطة خارج المدرسة وعقب إنتهاء اليوم الدراسى.
 
 

الوادى الجديد

تعليم الوادي الجديد

مبادرة طالب بلا حقيبة

مدارس الوادي الجديد

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