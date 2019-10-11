تعرف على رد السكة الحديد على الشركات والأشخاص المدعين اختصاصهم بحجز التذاكر

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" في 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن حجز تذاكر القطارات والإجراءات التي اتخذتها هيئة السكة الحديد ضد الشركات الخاصة والأشخاص المدعين اختصاصهم بحجز التذاكر.

1.هيئة السكك الحديدية الجهة الوحيدة المختصة بحجز تذاكر القطارات.

2.السكة الحديد اتخذت إجراءات قانونية تجاه الشركات الخاصة التي تدعى اختصاصها بحجز تذاكر القطارات.

3.وزارة النقل أكدت أنها نشرت عبر صفحتها على "فيس بوك" تنشر فيديو يوضح طريقة استخدام برنامج حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من خلال التليفون المحمول.

4.السكة الحديد ناشدت المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي شركات تدعي اختصاصها بحجز التذاكر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها فورًا.

5.السكة الحديد خصصت أرقامًا خطوط ساخنة تعمل على مدار 24 ساعة للمواطنين للإبلاغ عن المدعين اختصاصهم بحجز تذاكر القطارات غير الهيئة.

6.الأرقام المخصصة للإبلاغ عن شكاوى حجز التذاكر هى 01220008807 - 01220008806 - 01274422925 ـ 0225753555.

7.هيئة السكك الحديدية طالبت بالمواطنين التعامل فقط مع هيئة سكك حديد مصر خلال حجز التذاكر.

8.حجز التذاكر يتم فقط من خلال 3 وسائل تشمل:

شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات.

من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر.

الحجز عن طريق التليفون المحمول (الموبايل أبليكيشن).