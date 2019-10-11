سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"تصديرى الأدوية": 12 شركة مصرية تشارك فى أكبر معرض لمستحضرات التجميل بنيجيريا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:00 ص
"تصديرى الأدوية": 12 شركة مصرية تشارك فى أكبر معرض لمستحضرات التجميل بنيجيريا الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية والمستحضرات الطبية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية والمستحضرات الطبية، أن هناك تنسيقا مع هيئة تنمية الصادرات لمشاركة 12 شركة مصرية بمعرض beauty west Africa، المقرر إقامته فى نيجيريا خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2019، والذى يعد أحد أكبر معارض مستحضرات التجميل فى نيجيريا.

وأضاف جورج، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السوق الأفريقى يعتبر أولوية كبرى لقطاع الأدوية والمستحضرات، لافتا إلى أن هناك استراتيجية للمجلس تركز على السوق الأفريقى، وكذلك تم عمل دراسات حول احتياجات كل دولة على حدى وتحديد ما يتناسب معاها من المنتجات التى يجرى تصديرها.
 
وأشار جورج، إلى أن المجلس التصديرى يسعى إلى إقامة مكتب علمى يضم عدة مكاتب مجمعة للشركات المصدرة سواء الكبيرة أو متوسطة وصغيرة الحجم بتكلفة بسيطة، وسيقوم مندوبو المكاتب بعمل متابعة لتسجيل المستحضرات، فضلا عن إقامة دعاية تسويقية وطبية للمنتجات فى الدول التى نصدر لها، ضمن خطة الترويج للمنتجات المصرية فى القارة السمراء.
 
وأشار جورج، إلى تعاون المجلس التصديرى مع أكبر الشركات العالمية المنظمة للمعارض، وكذلك التى تجرى دراسات حول الأسواق لزيادة صادرتنا فى الفترة المقبلة، خاصة للسوق الأفريقى.
 
وأوضح رئيس المجلس التصديرى، أن الشركات المصدرة للأدوية تتغلب على عوائق تسجيل من خلال عمل مصنع محلى تول (التصنيع عند الغير) لإنتاج جميع منتجات الشركات المصدرة فى تلك الدول خاصة التى لديها صناعة بسيطة، مشيرا إلي أهمية المشاركة بجناح مصرى كامل في معرض beauty west Africa من أجل زيادة الصادرات للأسواق الأفريقية.
 
ويشارك بمعرض نيجيريا كلا من (ماميبا، AFF، Antoine، المدينة المنورة، الريحانى، General Aromatic، Dr John، Mash Premier، Egyptian company for Cosmetics، Misr Pyramids، إيفا، Bench mark"

صادرات مصر

المجلس التصديري للصناعات الدوائيه

ماجد جورج

صادرات الصناعات الطبية

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده

تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده

التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية الثلاثاء

التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية الثلاثاء

4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

"اقتراحات البرلمان" تخصص جلسات لعرض شكاوى المواطنين ومخاطبة الحكومة لحلها

"اقتراحات البرلمان" تخصص جلسات لعرض شكاوى المواطنين ومخاطبة الحكومة لحلها

أبرز المحطات فى أكبر قضية لـ"فساد القمح" بعد الحكم على المتهمين

أبرز المحطات فى أكبر قضية لـ"فساد القمح" بعد الحكم على المتهمين

كيف يجبر أردوغان شعبه على عدم انتقاد غزوه لسوريا؟

كيف يجبر أردوغان شعبه على عدم انتقاد غزوه لسوريا؟

الأمن يوافق على 40 ألف مشجع لودية مصر و بتسوانا

الأمن يوافق على 40 ألف مشجع لودية مصر و بتسوانا

كل ما تريد معرفته عن الاكتشافات الفرعونية الجديدة على يد العالم زاهى حواس بالأقصر

كل ما تريد معرفته عن الاكتشافات الفرعونية الجديدة على يد العالم زاهى حواس بالأقصر

قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم

قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم

إلزام محال العقارات غير المرخصة بتقنين أوضاعها خلال 5 سنوات.. اعرف التفاصيل

إلزام محال العقارات غير المرخصة بتقنين أوضاعها خلال 5 سنوات.. اعرف التفاصيل

س و ج.. كيف نفهم مضمون مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020؟

س و ج.. كيف نفهم مضمون مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020؟

مبادرة صحة المرأة: جميع خدماتنا بالوحدات الصحية مجانًا للسيدات فوق 18 عامًا

مبادرة صحة المرأة: جميع خدماتنا بالوحدات الصحية مجانًا للسيدات فوق 18 عامًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة