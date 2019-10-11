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تحرير 13 محضر لمخابز بلدية بمدينة بنى سويف

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:27 م
تحرير 13 محضر لمخابز بلدية بمدينة بنى سويف حملة تموينية - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بمحافظة بنى سويف حملة تفتيشية على عدد من المخابر البلدية والمحلات والمطاعم  ببنى سويف،للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول وبيع السلع الغذائية.

أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا لمخالفات تم رصدها بالمخابز بواقع 5 محاضر لإنتاخ خبز غير مطابق للمواصفات،و2 محضر لنقص الوزن وعدم وجود ميزان،و 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،و2 محاضر لعدم وجود شهادة صحية،ومحضر لإدارة منشأة بدون ترخيص.

وأكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين و لضمان جودة و سلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الرقابة على المخابز البلدية بدائرة المحافظة،من خلال الحملات التفتيشية التى تقوم بها أجهزة المديرية على المخابز،للتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان القانونية،وردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية منعا للتلاعب بسلعة مدعمة وحيوية.

 

 


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