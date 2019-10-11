بوتين: لا نرحب بمحاولات "الناتو" للتصعيد قرب الحدود الروسية

موسكو /أ ش أ/

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن بلاده لا ترحب بمحاولات حلف شمال الأطلسى "ناتو" للتصعيد بالقرب من حدودها، مؤكدًا أن موسكو سترد بهدوء على المناورات الأطلسية المزمعة.

وقال بوتين، خلال قمة رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، فى عشق آباد، حسبما أفاد الموقع الالكترونى للكرملين: "فيما يتعلق بمناورات الناتو، نحن نحتاج إلى معرفة كيف يمكننا الرد عليها".

وأضاف بوتين: "روسيا أجرت مؤخرًا مناورات ضخمة، شارك فيها أكثر من مائة ألف شخص هناك، ولكننا أجرينا هذه المناورات فى عمق أراضنا وليس على حدود دول حلف شمال الأطلسى".

وتابع بوتين: "نحن لا نرحب بمحاولات التصعيد بالقرب من حدودنا ونعتقد أنها ضارة، ولكننا سنرد بهدوء وسوف نتشاور معكم بشأن ما يجب القيام به".