بوتين: تركيا ستكون غير قادرة على السيطرة على عناصر داعش بعد ضرب سوريا

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شكك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، فى قدرة تركيا على السيطرة على الوضع إذا انتشر مقاتلو داعش فى مناطق أخرى بعد ضرب سوريا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية فى نسختها الانجليزية عن تصريح بوتين خلال قمة لكومنولث الدول المستقلة فى عشق آباد عاصمة تركمانستان، قوله "فى شمال سوريا، يتركز مقاتلو داعش فى بعض المناطق، حيث يخضعون لحراسة الوحدات العسكرية الكردية، والآن يدخل الجيش التركى هناك، فيترك الأكراد هذه المعسكرات. إذ أن كل ما يمكنهم فعله حاليا هو التفرق".

وأضاف "لست متأكدًا مما إذا كان الجيش التركى يستطيع السيطرة على هذه الأوضاع بسرعة".

وتابع قائلا: "نحن فقط بحاجة إلى فهم هذا ومعرفة موارد خدماتنا الخاصة وحشدها للتصدى لهذا التهديد الجديد الناشئ حقًا".