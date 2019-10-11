سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

بوتين: تركيا ستكون غير قادرة على السيطرة على عناصر داعش بعد ضرب سوريا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:22 م
بوتين: تركيا ستكون غير قادرة على السيطرة على عناصر داعش بعد ضرب سوريا سوريا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شكك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، فى قدرة تركيا على السيطرة على الوضع إذا انتشر مقاتلو داعش فى مناطق أخرى بعد ضرب سوريا.

 

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية فى نسختها الانجليزية عن تصريح بوتين خلال قمة لكومنولث الدول المستقلة فى عشق آباد عاصمة تركمانستان، قوله "فى شمال سوريا، يتركز مقاتلو داعش فى بعض المناطق، حيث يخضعون لحراسة الوحدات العسكرية الكردية، والآن يدخل الجيش التركى هناك، فيترك الأكراد هذه المعسكرات. إذ أن كل ما يمكنهم فعله حاليا هو التفرق".

 

وأضاف "لست متأكدًا مما إذا كان الجيش التركى يستطيع السيطرة على هذه الأوضاع بسرعة".

 

وتابع قائلا: "نحن فقط بحاجة إلى فهم هذا ومعرفة موارد خدماتنا الخاصة وحشدها للتصدى لهذا التهديد الجديد الناشئ حقًا".


سوريا

تركيا

سوريا وتركيا

سوريا الان

العدوان التركي على سوريا

العدوان التركي

حرب سوريا

أخبار سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أردوغان يحشد أنصاره لتأييد غزو سوريا.. الرئيس التركى ورجاله يستخدمون تصريحات تستدعى المشاعر القومية والإسلامية.. منتقدو العملية العسكرية يخضعون للتحقيقات أمام نيابة أنقرة.. وصحف المعارضة تنتقد الإجراءات القمعية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:16 م

استشهاد 22 سوريا بعد يومين من العدوان التركى.. ومقتل 262 من جيش أردوغان

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:13 م

فرنسا: الاتحاد الأوروبى سيناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب العدوان على سوريا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:00 م

سوريا الديمقراطية: مقتل 40 مرتزقا لجيش الاحتلال التركى فى قرية اليابسة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:55 ص

شاهد.. رئيس الشعب الجمهورى التركى لأردوغان: بأى منطق نذهب إلى سوريا؟!

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:46 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة