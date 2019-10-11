انتداب 3 قضاة و 14 موظف للإشراف على انتخابات أطباء الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وافق مجلس الدولة على انتداب 3 قضاه للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة الفرعية للأطباء بالشرقية، كما انتدب 14 موظف من مديرية الشباب لمعاونة الهيئة القضائية فى عملها .

وأكد الدكتور عاطف جودة المشرف على انتخابات النقابة، اليوم فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، والمنعقدة بمقرها، أنه تم تخصيص 7 لجان للتصويت، منهم واحدة تضم الوافدين، وبكل لجنة 7 صناديق، لاختيار نقيب فوق السن و تحت السن، وعضو عن شرق الدلتا، ونقيب عام وفوق وتحت السن، حيث يُخصّص صندوق لكل فئة.

كما تقرر حضور موظف الخزينة، للسماح للعضو الذى لم يسدد اشتراكات حتى 2018، بالتسديد والإدلاء بصوته، كذا انتدب 5 موظفين للاستعلام عبر جهاز كمبيوتر، للتسهيل على العضو معرفة لجنته .

ويشار إلى أنه يتنافس على مقعد نقيب الأطباء بالشرقية فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة، كلا من الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية والدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية النقيب الحالى للفرع .و فوق السن كلا من "كريم الفخرانى، ماهر بياوى، و عمر خطاب"، و يتنافس تحت السن "أحمد نصر، غادة عبدالسلام شويخ، و ريهام وحيد ".