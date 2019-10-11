اليمن يستنكر تمويل قطر لطباعة الكتاب المدرسى بمناطق سيطرة الحوثيين

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استنكرت الحكومة الشرعية اليمنية، تمويل جمعية "قطر الخيرية" لمشروع طباعة الكتاب المدرسى للمدارس الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثى الانقلابية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم اليمنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم /الجمعة/ - إنه "لا يخفى على أحد ما قامت به ميليشيا الحوثى منذ انقلابها على الشرعية الدستورية من تحريف وتغيير مناهج التعليم العام فى اليمن بما يتواكب مع فكرها السياسى والدينى الطائفى الخبيث".

وأضافت الوزارة "من أجل ذلك تدين الوزارة إقدام جمعية قطر الخيرية على تمويل طباعة تلك المناهج الدراسية المسمومة والهدامة لفكر الطالب اليمنى وعقيدته ووطنيته ومستقبله"، مؤكدة أنها مناهج تؤسس للتطرف الفكرى والدينى والمجتمعي.

وأكدت الوزارة أن "قطر الخيرية" بتبنيها لمشروع طباعة المنهج الدراسى المحرف والمصبوغ بالطائفية فإنها تشارك ميليشيا الحوثى فى تسميم عقل الطالب اليمني، وتساهم فى التعدى على التعليم فى اليمن بتضمينه الشعارات والأفكار العقائدية المزيفة التى تؤسس لمزيد من الصراع المذهبى بين أبناء الوطن الواحد.

وكانت جمعية "قطر الخيرية" قد نشرت مناقصة لمشروع طباعة الكتاب المدرسى لطلاب اليمن فى المحافظات التى تسيطر عليها ميليشيا الحوثى الانقلابية.