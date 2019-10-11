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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لطفلة تعرضت لاعتداء جنسى على يد عامل بأوسيم

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:50 م
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لطفلة تعرضت لاعتداء جنسى على يد عامل بأوسيم اعتداء جنسى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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خاطبت النيابة العامة بشمال الجيزة، مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج التقرير الطبى الخاص بفتاة تعرضت للتحرش والاعتداء الجنسى على يد عامل فى منطقة أوسيم؛ لاستكمال التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وواجهت المتهم بأقوال والد الطفلة المجنى عليها والتى أنكرها.
 
وتلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا من سباك، اتهم فيه عامل، بالتحرش بابنته، البالغة من العمر 5 سنوات.
 
وذكر والد الطفلة، أن المتهم استدرج ابنته، وتحرش بها، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.
 

 


اعتداء جنسى

اغتصاب

تحرش

العنف ضد الاطفال

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