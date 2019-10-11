سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

النوم لمدة تصل إلى 9 ساعات قد يسبب الخرف وانخفاض مهارات الذاكرة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:00 م
النوم لمدة تصل إلى 9 ساعات قد يسبب الخرف وانخفاض مهارات الذاكرة كثرة النوم مرتبطة بالخرف
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ربطت قائمة طويلة من الدراسات في السنوات الأخيرة مرض الزهايمر بنقص النوم.

وجد العلماء وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل"  أن الأشخاص الذين ناموا لمدة 9 ساعات أو أكثر في الليلة أظهروا انخفاضًا كبيرًا في مهارات الذاكرة واللغة، وهي علامات مبكرة للخرف.

خبر ديلى ميل عن كثرة النوم
خبر ديلى ميل عن كثرة النوم

 

بينما كان الأشخاص الذين يحصلون على أقل من 6 ساعات معرضين للخطر أيضًا، حيث يزعم الباحثون أن مدة النوم المثالية من سبع إلى ثماني ساعات، ولكن الخبراء ليسوا متأكدين من سبب كثرة النوم قد تسبب الخرف، ولكنهم يقولون أن الأشخاص المعرضين لخطر الاضطراب يعانون من اضطرابات في دماغهم مما يعزز النوم الطويل.

خلال الدراسة نام 15 % من المشاركين لمدة 9 ساعات في المتوسط ​​كل ليلة، وفي نهاية السنوات السبع، شهدت هذه المجموعة انخفاض فى أدائها المعرفي في جميع المجالات، بينما انخفضت مهارات التعلم لديهم بنسبة 22 %، وانخفضت كفاءة نطق الكلمات بنسبة 20 % وانخفضت الذاكرة بنسبة 13 %.

ويؤكد العلماء أن الكثير من النوم مرتبط بآفات في الدماغ تعرف باسم فرط شدة المادة البيضاء، و التى تظهر كالبقع البيضاء على فحص التصوير بالرنين المغناطيسي وتزيد من خطر التراجع المعرفي والخرف والسكتة الدماغية، ويعتقد أن هذه الآفات ناتجة عن انخفاض تدفق الدم إلى المخ.

 

وقال الدكتور راموس ، أخصائي الأعصاب والنوم في جامعة ميامي: "الأرق، ومدة النوم الطويلة تبدو مرتبطة بانخفاض في الأداء المعرفي العصبي الذي يمكن أن يسبق ظهور مرض الزهايمر أو الخرف الأخرى، حيث لاحظنا أن فترات النوم الطويلة وأعراض الأرق المزمنة أدت إلى انخفاض في الذاكرة والوظيفة التنفيذية وسرعة المعالجة.

 

وقال "قد نتمكن أيضًا من تحديد المرضى المعرضين للخطر والذين قد يستفيدون من التدخل المبكر لمنع أو تقليل خطر الإصابة بالخرف".

 

 


الخرف

مرض الزهايمر

كثرة النوم

قلة النوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية للموضة

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية للموضة

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة