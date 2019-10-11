النوم لمدة تصل إلى 9 ساعات قد يسبب الخرف وانخفاض مهارات الذاكرة

كتبت إيناس البنا

ربطت قائمة طويلة من الدراسات في السنوات الأخيرة مرض الزهايمر بنقص النوم.

وجد العلماء وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" أن الأشخاص الذين ناموا لمدة 9 ساعات أو أكثر في الليلة أظهروا انخفاضًا كبيرًا في مهارات الذاكرة واللغة، وهي علامات مبكرة للخرف.



خبر ديلى ميل عن كثرة النوم

بينما كان الأشخاص الذين يحصلون على أقل من 6 ساعات معرضين للخطر أيضًا، حيث يزعم الباحثون أن مدة النوم المثالية من سبع إلى ثماني ساعات، ولكن الخبراء ليسوا متأكدين من سبب كثرة النوم قد تسبب الخرف، ولكنهم يقولون أن الأشخاص المعرضين لخطر الاضطراب يعانون من اضطرابات في دماغهم مما يعزز النوم الطويل.

خلال الدراسة نام 15 % من المشاركين لمدة 9 ساعات في المتوسط ​​كل ليلة، وفي نهاية السنوات السبع، شهدت هذه المجموعة انخفاض فى أدائها المعرفي في جميع المجالات، بينما انخفضت مهارات التعلم لديهم بنسبة 22 %، وانخفضت كفاءة نطق الكلمات بنسبة 20 % وانخفضت الذاكرة بنسبة 13 %.

ويؤكد العلماء أن الكثير من النوم مرتبط بآفات في الدماغ تعرف باسم فرط شدة المادة البيضاء، و التى تظهر كالبقع البيضاء على فحص التصوير بالرنين المغناطيسي وتزيد من خطر التراجع المعرفي والخرف والسكتة الدماغية، ويعتقد أن هذه الآفات ناتجة عن انخفاض تدفق الدم إلى المخ.

وقال الدكتور راموس ، أخصائي الأعصاب والنوم في جامعة ميامي: "الأرق، ومدة النوم الطويلة تبدو مرتبطة بانخفاض في الأداء المعرفي العصبي الذي يمكن أن يسبق ظهور مرض الزهايمر أو الخرف الأخرى، حيث لاحظنا أن فترات النوم الطويلة وأعراض الأرق المزمنة أدت إلى انخفاض في الذاكرة والوظيفة التنفيذية وسرعة المعالجة.

وقال "قد نتمكن أيضًا من تحديد المرضى المعرضين للخطر والذين قد يستفيدون من التدخل المبكر لمنع أو تقليل خطر الإصابة بالخرف".