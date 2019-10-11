النظام الغنى بالفواكه واللحوم خالية الدهن يخفف الاكتئاب.. اعرف السبب

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة جديدة أن التحول إلى نظام غذائي صحي قد يساعد على علاج الاكتئاب في أقل من شهر إلى نظام نفسى صحى.

نظر الباحثون وفقا لجريدة " ديلى ميل" إلى 76 طالباً جامعياً تتراوح أعمارهم جميعًا بين 17 و 35 عامًا، يعانون من الاكتئاب وكان معظمهم وجباتهم اليومية مكونة من الأطعمة المصنعة والسكر والدهون المشبعة، حيث وجدوا أن منحهم المزيد من الفواكه والخضراوات والأسماك واللحوم الخالية من الدهن أددت إلى تحسن كبير في مزاجهم بعد 3 أسابيع فقط.



خبر ديلى ميل عن النظام الغذائى

يقول الخبراء إن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تغذي الدماغ وتقلل من الالتهابات و "الإجهاد الداخلي" المرتبط بالاكتئاب، ويعد البحث الذي أجرته جامعة ماكواري في أستراليا الأحدث في مجموعة كبيرة من الدراسات التي تربط بين اتباع نظام غذائي جيد وصحة نفسية محسنة.

كما تم إخبارهم بتناول ثلاث حصص من الحبوب الكاملة ، وثلاثة أجزاء من اللحم الطازج ، والبيض ، والتوفو أو البقوليات ، بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الكركم أو القرفة يوميًا.

كشفت النتائج أيضًا أن المجموعة قد انخفضت مستويات القلق لديهم من 6.3 إلى 3.4 وانخفض ضغطهم من 7.7 إلى 4.8، وتابع فريق الأكاديميين مع 33 من المشاركين من مجموعة النظام الغذائي الصحي بعد 3 أشهر، في هذه العينة الصغيرة ، وجدوا 21 % منهم فقط متمسكين بالنظام الغذائي الصحي تلاحظ وجود تحسنات في المزاج.