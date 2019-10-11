سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

النظام الغنى بالفواكه واللحوم خالية الدهن يخفف الاكتئاب.. اعرف السبب

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:00 م
النظام الغنى بالفواكه واللحوم خالية الدهن يخفف الاكتئاب.. اعرف السبب النظام الغذائى الصحى يحارب الاكتئاب
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة جديدة أن التحول إلى نظام غذائي صحي قد يساعد على علاج الاكتئاب في أقل من شهر إلى نظام نفسى صحى.

نظر الباحثون وفقا لجريدة " ديلى ميل"  إلى 76 طالباً جامعياً تتراوح أعمارهم جميعًا بين 17 و 35 عامًا،  يعانون من الاكتئاب وكان معظمهم وجباتهم اليومية مكونة من الأطعمة المصنعة والسكر والدهون المشبعة، حيث وجدوا أن منحهم المزيد من الفواكه والخضراوات والأسماك واللحوم الخالية من الدهن أددت إلى تحسن كبير في مزاجهم بعد 3 أسابيع فقط.

خبر ديلى ميل عن النظام الغذائى
خبر ديلى ميل عن النظام الغذائى

 

يقول الخبراء إن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تغذي الدماغ وتقلل من الالتهابات و "الإجهاد الداخلي" المرتبط بالاكتئاب، ويعد البحث الذي أجرته جامعة ماكواري في أستراليا الأحدث في مجموعة كبيرة من الدراسات التي تربط بين اتباع نظام غذائي جيد وصحة نفسية محسنة.

كما تم إخبارهم بتناول ثلاث حصص من الحبوب الكاملة ، وثلاثة أجزاء من اللحم الطازج ، والبيض ، والتوفو أو البقوليات ، بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الكركم أو القرفة يوميًا.

كشفت النتائج أيضًا أن المجموعة قد انخفضت مستويات القلق لديهم من 6.3 إلى 3.4 وانخفض ضغطهم من 7.7 إلى 4.8، وتابع فريق الأكاديميين مع 33 من المشاركين من مجموعة النظام الغذائي الصحي بعد 3 أشهر، في هذه العينة الصغيرة ، وجدوا 21 % منهم فقط متمسكين بالنظام الغذائي الصحي  تلاحظ وجود تحسنات في المزاج.

 

 


النظام الغذائى الصحى

الاسماك

تحسن المزاج

الاكتئاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة