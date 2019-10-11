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القبض على ترزى لسرقته أحد المصانع بمنطقة 15 مايو

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:35 م
القبض على ترزى لسرقته أحد المصانع بمنطقة 15 مايو حبس-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على ترزى لسرقته أحد المصانع بمنطقة 15 مايو، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مقص كهربائى خاص بتصنيع الملابس للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، وانتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبط "أحمد. ح"،  38 سنة، ترزى وبحوزته مقص كهربائى مجهول المصدر.
 
وبمواجهة المتهم أقر بتحصله على المقص المضبوط من "حسام. أ"، 38 سنة، عامل سابق بمصنع بالمنطقة الصناعية ـ دائرة القسم ومقيم بذات الدائرة  والسابق اتهامه فى القضية رقم 2271 لسنة 1998م 15 مايو " ضرب "   بقصد التصرف فيه بالبيع.  
 
وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بسرقة 3 مقص كهربائى بأسلوب "التسلق " من داخل المصنع محل عمله السابق، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط  2 مقص كهربائي " المستولى عليهما "، باستدعاء "أسامة. م"،  39 سنة، مدير أمن بالمصنع ومقيم ـ دائرة القسم، تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وقرر بعدم  اكتشافه واقعة السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة مصنع

15 مايو

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