سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

الساركويد.. مرض مناعى يهاجم السيدات أكثر من الرجال.. تعرف على أعراضه

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:30 م
الساركويد.. مرض مناعى يهاجم السيدات أكثر من الرجال.. تعرف على أعراضه الساركويد
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الأمراض المناعية تعد من المشاكل الصحية التى قد لا يعرف لها سبب فى الاصابة أو مهاجمتها للجسم لاحداث خلل بالجهاز المناعى، ونتيجة لعدم علم الكثيرين بهذه الأمراض فقد تظهر أعراض الإصابة دون أن يعرف المريض ولا يعطى لها اهتماما مما يؤدى إلى تفاقم المرض. 
 
 
من بين هذه الأمراض المناعية النادرة مرض "داء الساركويد"، ووفقا لموقع " mayoclinic" وهذا المرض يتصف بنمو التجمعات الدقيقة للخلايا الالتهابية في أيّ جزء من الجسم.
 
وفي معظم الحالات يصيب المرض الرئتين والعقد اللمفاوية، و قد يمتد تأثير هذا المرض ليؤثر على القلب  والعينين والجلد والمفاصل.
 
وحتى الآن لا يعرف الأطباء المتخصصين الأسباب وراء الاصابة بهذا المرض النادر والمناعى، ولكن البيئة لها عامل كبير فى الاصابة بهذا المرض من خلال المواد الكيميائية والغبار التى يمكن أن تكون مسؤولة عن تكوين الورم الحبيبي لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي.
 
ولم يتوصل أيضا العلماء لعلاج لهذا المرض وقد يزول من تلقاء نفسه.
 
ويلجأ الكثير من الاطباء لوصف أدوية الكورتيزون للتخلص من الأعراض والسيطرة على المرض لعدم التأثير على أعضاء أخرى.
 
ويعد مرض الساركويد من الأمراض النادرة حيث أكدت العديد من الدراسات أنه لا يصيب سوى 40 شخص من كل 100 ألف ويصيب النساء أكثر من السيدات، وتتمثل أعراض الاصابة فى كحة جافة أو الم شديد فى المفاصل و الارهاق المستمر والتعب وضيق النفس وتورم العقد الليمفاوية وصفير الصدر.
 
ويمكن للساركوميد إصابة العينين دون ظهور أي أعراض ويجب فحصه دوريا فى حالة حدوث جفاف شديد فى العين أو تشويش الرؤية أو حكة وحرقة وحساسية الضوء.

 


الساركويد

امراض المناعه

امراض نادره

اعراض الساركويد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة