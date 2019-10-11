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الرئيس الأوكرانى يسجل رقما قياسيا عالميا لأطول مؤتمر صحفى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:05 ص
الرئيس الأوكرانى يسجل رقما قياسيا عالميا لأطول مؤتمر صحفى الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينكسى
وكالات

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كسر الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينكسى، رقما قياسيا عالميا لأطول زمن عقد فيه مؤتمر صحفى، وذلك وفقا لإعلان وكالة السجل الوطنى للأرقام القياسية.

وبعد 8 ساعات من بدء المؤتمر الصحفى الماراثونى لزيلينسكى، وقف ممثل للوكالة ليعلن النبأ، مشيرا إلى كسر الرقم السابق لأطول مؤتمر صحفى للرئيس البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو الذى عقد مؤتمرا استمر أكثر من 7 ساعات.

وفوجئ الرئيس البالغ 41 بالأمر، كما بدا من رد فعله خلال اللقاء الأهم له مع الصحافة منذ وصوله إلى السلطة، وقال إنه رجل متواضع لا يحب الاحتفالات.

وتشير وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، إلى أنه ينبغى أن تصادق هيئة دولية على رقم زيلينسكى قبل أن يتم اعتماده رسميا.

وعقد المؤتمر الصحفى يوم الخميس فى قاعة وسط العاصمة كييف، وشارك فيه مئات الصحفيين المحليين والدوليين، الذين تعاقبوا على دفعات حول طاولة الرئيس لطرح الأسئلة.

وتحدث زيلينسكى بإسهاب حول مواضيع مثل الحرب في شرق أوكرانيا، والعلاقات مع روسيا، ومكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى أدت إلى بدء تحقيق بحق ترامب سعيا إلى عزله.

وقال زيلينسكى لوسائل الإعلام الأوكرانية، إنه تناول حقنا لتقوية حباله الصوتية قبل المؤتمر.

 

أوكرانيا

فلاديمير زيلينكسى

أطول مؤتمر صحفى

السجل الوطنى للأرقام القياسية

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