الدكتور أحمد عبد المالك نقيباً للأطباء بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصد الدكتور أحمد عبد المالك، على لقب نقيب اطباء البحر الأحمر، بعد حصوله في انتخابات التجديد النصفى اليوم علي 131 صوت، من أجمالي 193 عضو أدلوا باصواتهم اليوم في الانتخابات.

وأظهرت نتائج انتخابات نقابة الاطباء والتي اعلنتها اللجنة المشرفة، حصول المرشح المنافس علي منصب النقيب علي 61 صوت من اجمالي الأصوات.

مرشح على مقعد نقيب الأطباء بالنقابة الفرعية بالبحر الأحمر، أمام الدكتور علاء ربيع النقيب السابق، وكان مجمل الأصوات 193 صوت وحصل الدكتور احمد عبدالمالك 131 صوت فيما حصل المرشح الآخر على 61 صوت.

وكانت انطلقت، صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء البحر الأحمر بمقر النقابة بمدينة الغردقة، والتي من المقرر لها ان استمرت حتى الخامسة مساء اليوم ويبلغ من كان لهم حق التصويت نحو 900 عضوا بمدن محافظة البحر الأحمر.