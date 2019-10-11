الحكومة الفرنسية تدشن موقع مخصص للبريطانيين للحصول على إقامة قبل "بريكست"

كتب: أحمد علوى

دشنت الحكومة الفرنسية، موقع إلكترونى مخصص للبريطانيين الذين يريدون الحصول على إقامة بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، والمقرر فى الحادى والثلاثين من شهر أكتوبر الجارى.

ويسمح الموقع الإلكترونى لمواطنى بريطانيا تقديم طلبات ووثائق لازمة للإقامة والتى هم ملزمون بالحصول عليها لضمان بقائهم بشكل قانونى من فرنسا عقب "بريكست"، علماً أن الموقع متاح فقط للبريطانيين المقيمين حالياً فى فرنسا.

ويأتى إطلاق الموقع الإلكترونى باللغتين الفرنسية والإنجليزية كجزء من استعدادات فرنسا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وتحتوى الصفحة الرئيسية للموقع على رسالة توضح ما يجب على البريطانيين فعله فى حال مغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبى فى نهاية الشهر الجارى، بدون اتفاق.

وجاء فى الرسالة التوضيحية أن "الحصول على تصريح إقامة "بالنسبة للبريطانيين" سيكون أمرا إلزاميا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2019، وحتى 31 أكتوبر 2020، وذلك من أجل ضمان الحقوق المتعلقة بالإقامة والعمل وكافة الحقوق الاجتماعية".

وستمنح فرنسا المواطنين البريطانيين مدة عام كامل للحصول على تصريح إقامة، لكن يجب عليهم التقدم بالطلب فى غضون ستة أشهر، ويطلب من المتقدمين نسخة عن جواز السفر إضافة إلى وثائق أخرى، بعدها يتلقون رسالة لتحديد موعد جديد لبعض الإجراءات مثل "أخذ البصمات والصور وتسديد الرسوم"، بعد ذلك يتلقى صاحب الطلب تصريح الإقامة عبر البريد.