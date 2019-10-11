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الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:00 ص
الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32
شبين الكوم 22 32
طنطا 20 31
دمنهور 19 30
الإسكندرية 18 30
بلطيم 21 28
مطروح 20 28
السلوم 19 27
سيوة 18 33
بورسعيد 22 29
دمياط 23 28
الزقازيق 23 32
الإسماعيلية 21 33
السويس 22 33
العريش 21 29
رفح 21 29
رأس سدر 22 33
نخل 18 31
نويبع 27 33
طابا 23 31
كاترين 17 31
الطور 25 30
شرم الشيخ 27 35
الغردقة 25 35
مرسى علم 26 36
الفيوم 24 34
بنى سويف 23 34
المنيا 20 34
أسيوط 21 35
سوهاج 23 38
قنا 25 39
الأقصر 26 41
أسوان 28 42
أبوسمبل 29 41
الوادى الجديد 26 41
شلاتين 25 38
أبو رماد 27 37
حلايب 28 36
رأس حدربة 28 36

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 27 40
المدينة 26 39
الرياض 23 38
المنامة 29 39
أبوظبى 29 37
الدوحة 29 36
الكويت 21 39
دمشق 13 34
بيروت 23 29
عمان 14 32
القدس 16 27
غزة 20 29
بغداد 24 41
مسقط 27 32
صنعاء 11 23
الخرطوم 27 37
طرابلس 21 26
تونس 16 27
الجزائر 18 26
الرباط 15 25
نواكشوط 25 28

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 08 26
أسطنبول 16 22
إسلام آباد 18 31
نيودلهى 21 34
جاكرتا 24 33
بكين 13 18
كوالالمبور 24 33
طوكيو 20 22
أثينا 19 27
روما 12 26
باريس 12 19
مدريد 16 28
برلين 13 16
لندن 12 17
مونتريال 08 17
موسكو 07 11
نيويورك 12 16
واشنطن 12 22

 


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