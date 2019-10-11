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الأحد.. شركات السياحة تبدأ تسجيل بياناتها على بوابة العمرة المصرية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:00 ص
الأحد.. شركات السياحة تبدأ تسجيل بياناتها على بوابة العمرة المصرية الحرم الشريف - موسم العمره
كتبت آمال رسلان

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تبدأ شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة من الجانب المصرى والسعودى فى تسجيل بياناتها على بوابة العمرة الإلكترونية، وتوثيق العقود فى موسم العمرة الجديد، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 13 أكتوبر الجارى، وتستمر لمدة شهر.

وأوضحت الغرفة، أن بوابة العمرة الإلكترونية المصرية سيتم من خلالها الحصول على تأشيرات العمرة وحضور الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية المختلفة والتى تقام على أراضى المملكة العربية السعودية.

وأكدت الغرفة، أن بوابة العمرة المصرية هى المنصة الوحيدة الشرعية التى تنظم رحلات عمرة تحت رقابة وزارة السياحة والغرف السياحية.

فى حين ستقوم غرفة شركات السياحة بتنظيم تدريب للعاملين بالشركات السياحية على كيفية التعامل مع بوابة العمرة المصرية الإلكترونية فى غضون أسبوع.

وكانت غرفة شركات السياحة قد أعلنت أنه سيتم إدراج تأشيرات الفعاليات والمهرجانات والسياحة لبوابة العمرة المصرية الإلكترونية حيث سيتم إصدار باركود تنظيمى خاص بها من خلال البوابة والتى ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة.

وناشدت الغرفة شركات السياحة الالتزام بعدم التنظيم والمشاركة فى تسفير المواطنين لأداء العمرة أو الزيارة وذلك لحين بدء موسم العمرة وتفعيل البوابة المصرية طبقا للضوابط والقرارات التى أقرتها الدولة ووزارة السياحة، لافتة إلى أن مخالفة ذلك سيترتب عليه توقيع جزاءات على المخالفين.

 


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اخبار

وزارة السياحة

بوابة العمرة المصرية

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