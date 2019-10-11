"اشتغل فنى".. أسبوع دعم وتطوير التعليم الفنى فى المنيا وأسيوط

هند المغربى

ينظم برنامج دعم وتطوير التعليم الفني في مصر TVET EGYPT التابع للإتحاد الأوربى أسبوع التعليم الفنى بالصعيد (المنيا - أسيوط) فى الفترة من 12 لـ 17 أكتوبر.

يضم الأسبوع الكثير من الفعاليات منها تدريب ريادة الأعمال بالشراكة مع مبادرة سوبر فني وجمعية رؤية للأنشطة البيئية والتدريب والاستشارات ، معسكر تدريبي لريادة الأعمال في الفترة من السبت الموافق 12 اكتوبر وحتى الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019 يتضمن المعسكر مدارس التعليم الفندقي بالثلاث محافظات (بني سويف -المنيا- أسيوط) بالتعاون مع وزارة السياحة وعدد من الشركات المتخصصة .

مبادرة اشتغل فني "المنيا - اسيوط" عبارة عن تدريبات لتأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العملى و جلسات التأهيل الوظيفي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة القوى العاملة و مصلحة الكفاية الإنتاجية" المنيا - اسيوط "