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"اشتغل فنى".. أسبوع دعم وتطوير التعليم الفنى فى المنيا وأسيوط

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:09 م
"اشتغل فنى".. أسبوع دعم وتطوير التعليم الفنى فى المنيا وأسيوط أسبوع دعم وتطوير التعليم الفني
هند المغربى

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ينظم برنامج دعم وتطوير التعليم الفني في مصر TVET EGYPT التابع للإتحاد الأوربى أسبوع التعليم الفنى بالصعيد (المنيا - أسيوط)   فى الفترة من 12 لـ 17 أكتوبر.

يضم الأسبوع الكثير من الفعاليات منها تدريب ريادة الأعمال بالشراكة مع مبادرة سوبر فني وجمعية رؤية للأنشطة البيئية والتدريب والاستشارات ، معسكر تدريبي لريادة الأعمال في الفترة من السبت الموافق 12 اكتوبر وحتى الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019 يتضمن المعسكر مدارس التعليم الفندقي بالثلاث محافظات (بني سويف -المنيا- أسيوط) بالتعاون مع وزارة السياحة وعدد من الشركات المتخصصة .

مبادرة اشتغل فني "المنيا - اسيوط" عبارة عن تدريبات لتأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العملى و جلسات التأهيل الوظيفي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة القوى العاملة و مصلحة الكفاية الإنتاجية" المنيا - اسيوط "


أسبوع دعم وتطوير التعليم الفني

تطوير التعليم الفني

دعم وتطوير التعليم الفني

التعليم الفني

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