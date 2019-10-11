سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

استشهاد 22 سوريا بعد يومين من العدوان التركى.. ومقتل 262 من جيش أردوغان

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:13 م
استشهاد 22 سوريا بعد يومين من العدوان التركى.. ومقتل 262 من جيش أردوغان مدرعات الجيش التركى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، مقتل 262 عنصرا من قوات جيش الاحتلال التركى والفصائل الداعمة له، وذلك خلال محاولات الأتراك التقدم لاحتلال شمال شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.

 

قال المكتب الإعلامى لقوات سوريا الديقراطية إن 22 مقاتلا استشهدوا من قواتها فى المواجهات، مشيرا إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء سيتم توثيقهم رسميا عبر المؤسسات ذات الصلة.

 

أدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

 

ويعقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا طارئا فى مجلس الجامعة العربية غدا السبت بخصوص سوريا بطلب من مصر.

 

وطلبت مصر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى على الأراضى السورية، وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

 

وأدانت مصر  بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية.

 

وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها قبل يومين، إن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

 

وأكد البيان على مسئولية المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

 

وحذر البيان من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.


سوريا

تركيا

سوريا وتركيا

سوريا الان

العدوان التركى على سوريا

العدوان التركى

حرب سوريا

أخبار سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سوريا الديمقراطية: مقتل 40 مرتزقا لجيش الاحتلال التركى فى قرية اليابسة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:55 ص

متحدث "سوريا الديمقراطية": العدوان التركى سيكلف أنقرة كثيرًا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:00 ص

18 شهيدا من قوات سوريا الديمقراطية خلال الاشتباكات مع جيش العدوان التركى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:22 م

عدوان تركيا على سوريا يتوالى.. عشرات الضحايا فى قصف مدفعى وجوى يستهدف منازل مدنيين.. سوريا الديمقراطية تتصدى وتسقط طائرة وتعتقل خلية تابعة للأتراك.. ومسئول كردى: مرتزقة أنقرة يستهدفون حقول نفط وتهريب دواعش

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة