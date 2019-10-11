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اتجاه لفرض رسوم 25% على الحديد المستورد و16% على استيراد البيليت حتى 2022

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:54 ص
اتجاه لفرض رسوم 25% على الحديد المستورد و16% على استيراد البيليت حتى 2022 حديد البيليت
كتب إسلام سعيد

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علمت اليوم السابع أن وزارة التجارة والصناعة، بصدد إصدار قرار بفرض رسوم بنسبة 16% على البيليت المستورد فى الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى أبريل 2020 بحد أدني 74 دولار للطن، على أن تنخفض الرسوم المفروضة إلي 13% خلال الفترة من 12 أبريل 2020 إلي 11 أبريل 2021 بحد أدني 60 دولار للطن، ومن 12 أبريل 2021 إلي 11 أبريل 2022 تنخقض الرسوم إلي 10% بحد أدني 46 دولار للطن.

 

وتشير المعلومات إلي أن القرار المرتقب صدوره رسميا، بقضى بفرض رسوم على حديد التسليح المستورد لأغراض البناء " عيدان وقضبان من حديد أو من صلب من غير الخلائط مشكلة بالاسطونات مدرفلة بالحرارة فى شكل لفائف أو قضبان"، بنسبة 25% خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 إلي 11 أبريل 2020 بحد أدني 125دولار للطن، على تنخفض الرسوم الي 21% بالفترة من 12 أبريل 2020 إلي 11 أبريل 2021 بحد أدني 105 دولار للطن، وتنخفض إلي 17% من 12 أبريل 2021 إلي 12 أبريل 2022 بحد أدني 85 دولار للطن

 

وتؤكد المعلومات التى حصل اليوم السابع عليها، أنه سيتم تحصيل الرسوم لصالح صندوق تنمية الصادرات، على أن يتم وقف العمل بالقرار السابق رقم 346 لسنه 2019.

 

كانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت قرار رقم 346 لسنه 2019 ويقضي فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت لمدة 180 يوما اعتبارا من 15 أبريل 2019 وحتى 14 أكتوبر 2019.

 

 

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رسوم الحديد

استيراد البيليت

رسوم استيراد البيليت

صناعة الحديد

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