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أسعار النفط تقفز 2% بعد انفجار ناقلة النفط الإيرانية فى البحر الأحمر

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:49 ص
أسعار النفط تقفز 2% بعد انفجار ناقلة النفط الإيرانية فى البحر الأحمر احتراق ناقلة نفط - أرشيفية
رويترز

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قفزت أسعار النفط 2% اليوم الجمعة بعد أن قالت وكالات أنباء إيرانية إن ناقلة نفط مملوكة للدولة قُصفت بصاروخين فى البحر الأحمر قرب السعودية، مما يثير احتمال تعطل الإمدادات من منطقة منتجة مهمة.

وذكر التلفزيون الإيرانى الرسمى أن ناقلة النفط سينوبا المملوكة لشركة النفط الوطنية الإيرانية قُصفت أثناء مرورها قبالة ميناء جدة السعودى، ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مصادر لم تذكر أسماءها القول إن الناقلة تعانى من أضرار بالغة وتسرب النفط فى البحر الأحمر.

وذكرت وكالة نور الإيرانية للأنباء أن طاقم ناقلة النفط الإيرانية بخير وأن الوضع تحت السيطرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 2.3 بالمئة إلى 60.46 دولار للبرميل وبلغت 60.13 دولار للبرميل مرتفعة 1.02 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 2.1 بالمئة إلى 54.69 دولار للبرميل وبلغت 54.47 دولار للبرميل مرتفعة 92 سنتا.

 

تأتى أنباء حادثة ناقلة النفط الإيرانية فى أعقاب هجوم فى 14 سبتمبر على منشأتين لمعالجة النفط فى السعودية مما أدى إلى تعطل نصف إنتاج المملكة من النفط الخام وتسبب فى قفزة لأسعار النفط.

 

وتصاعدت التوترات فى الشرق الأوسط فى أعقاب هجمات على ناقلات وطائرات مسيرة أمريكية فى مضيق هرمز، وهو ممر شحن رئيسى لتجارة النفط العالمية.


ناقلة نفط

حريق

البحر الأحمر

السعودية

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