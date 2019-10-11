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أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات المستهدفة وإحالة المتقاعسين للنيابة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات المستهدفة وإحالة المتقاعسين للنيابة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز عناوين الأخبار:

 

مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

 

التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم.. تعمل إيه لو ملقتش مؤهلك

 

نشر مراحل تحنيط الفيلة "نعيمة" قبل عرضها بالمتحف الحيوانى بحديقة الجيزة

 

قرينة الرئيس السيسى: سعدت اليوم باستقبال الملكة رانيا في بلدها الثانى مصر.. صور

 

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

 

السكة الحديد: وحدنا المختصون بحجز التذاكر واتخذنا إجراء قانونيا ضد المدعين

 

محافظة الجيزة: تطوير شوارع البطل أحمد عبد العزيز وشهاب ومحى الدين أبو العز

 

 

الحكومة:تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات المستهدفة واحالة المتقاعسين للنيابة

 

الاستثمار: عرض المناطق الحرة بالبوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية

 

التعليم: أكثر من 40 ألف تقدموا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى الآن

 

وزير الإسكان :7مجتمعات عمرانية ضمن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية

 

رئيس الحكومة: نطمح بمعدل نمو 7%.. وطرح الأراضى الصناعية بفائدة 7%

 

وزيرة السياحة: نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في القطاع

 

التعليم: التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين متاح لذوى الاحتياجات

 

الأوقاف تطلق حملة بـ20 لغة للرد على المتطرفين بعنوان "هذا هو الإسلام"

 

التعليم تحيل واقعة التنمر بطالبة الإسكندرية للتحقيق.. وتؤكد: لن نتراجع عن محاربة الظاهرة

 

محافظة الجيزة: كسر بماسورة مياه فى بولاق أثر على جودتها لمده 8 ساعات

 

التأمين الصحى: المنظومة الجديدة تضمن الرعاية الطبية لجميع المصريين بدون حد للعلاج

 

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط

 


الحد الادنى للاجور

وظائف التربيه والتعليم

التربيه والتعليم 2020

مسابقه التربيه والتعليم

ما هو الحد الادنى للاجور

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