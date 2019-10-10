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وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره العراقى تطورات الأوضاع فى المنطقة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:27 م
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره العراقى تطورات الأوضاع فى المنطقة وزير الخارجية سامح شكرى
بغداد (أ ش أ)

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بحث وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الخميس، فى اتصال هاتفى مع نظيره العراقى محمد على الحكيم، تطوُّرات الأوضاع بالمنطقة، لاسيَّما التى تحظى باهتمام بغداد والقاهرة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجية سامح شكري، بحثا خلاله أهمّ الملفات على المُستوى المحلّي، وضرورة تفعيل المصالح المُشترَكة بين البلدين، كما بحثا تطوُّرات الأوضاع بالمنطقة، لاسيَّما التى تحظى باهتمام بغداد والقاهرة.

واتفق الجانبان على مُواصَلة التشاور، والتنسيق الثنائى فى القضايا العربيّة والإقليميّة، وصولاً إلى إيجاد مقاربات سياسيّة تسهم فى تهدئة التوتر، والحفاظ على أمن المنطقة.

 


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