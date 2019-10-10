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وزير الخارجية الروسى: موسكو ستطلب بدء محادثات بين الحكومة السورية والأتراك

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:51 ص
وزير الخارجية الروسى: موسكو ستطلب بدء محادثات بين الحكومة السورية والأتراك سيرجي لافروف
رويترز

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اعلن وزير الخارجية الروسي ان موسكو ستطلب بدء محادثات بين الحكومة السورية والأتراك.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
 
وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
 
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

لافروف

موسكو

الأتراك

سوريا

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