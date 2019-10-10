سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة الاتصالات تشكل لجنة حماية حقوق المستخدمين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:00 ص
وزارة الاتصالات تشكل لجنة حماية حقوق المستخدمين ارشيفية
كتبت: هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"اليوم السابع"، إنه جارٍ تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسيتم الإعلان عن التشكيل قريبًا وسيتم أيضًا تشكيل لجنة الصناعة بالجهاز.

ويرتكز دور لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على تقديم التوصيات فى شأن حماية حقوق مستخدمى الاتصالات، وتتعلق التوصيات بالإجراءات التى من شأنها حماية مصالح المستخدم أو العمل على منع اتخاذ أى ممارسات ضارة بقطاع الاتصالات.

وكذلك من أهم أدوار اللجنة هو الاهتمام برفع الوعى لدى المستخدمين من خلال إدارة حملة توعية من خلال مختلف القنوات المتاحة، ولقد اتخذت اللجنة، فى إطار المهام المسندة لها الإجراءات التالية والتى أعلن عنها جهاز تنظيم الاتصالات.

 

 


حقوق المستخدمين

جهاز تنظيم الاتصالات

وزارة الاتصالات

الصناعة

رفع الوعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المحطات النووية: نستهدف تعيين 2500 موظف جديد لتلبية احتياجات مشروع الضبعة

المحطات النووية: نستهدف تعيين 2500 موظف جديد لتلبية احتياجات مشروع الضبعة

تعرف على حالات رفع عداد الكهرباء وفصل التيار عن المشترك

تعرف على حالات رفع عداد الكهرباء وفصل التيار عن المشترك

خالد الغندور لـ"الأهلى": "مبروك عليكم كهربا..اشربوه "

خالد الغندور لـ"الأهلى": "مبروك عليكم كهربا..اشربوه "

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات العنب والجوافة لـ119 ألف طن واستمرار الشحن

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات العنب والجوافة لـ119 ألف طن واستمرار الشحن

تعرف على ترتيب مصر فى مؤشرات تقرير التنافسية العالمي الـ12

تعرف على ترتيب مصر فى مؤشرات تقرير التنافسية العالمي الـ12

أنجلينا جولى تخطف الأنظار فى جولة ترويجية لفيلمها Maleficent: Mistress Of Evil

أنجلينا جولى تخطف الأنظار فى جولة ترويجية لفيلمها Maleficent: Mistress Of Evil

صور .. جيش الاحتلال التركى يستهدف منازل المدنيين شمال وشرق سوريا

صور .. جيش الاحتلال التركى يستهدف منازل المدنيين شمال وشرق سوريا

تعرف على استراتيجية عمل هيئة السلع التموينية لتوفير المنتجات الغذائية

تعرف على استراتيجية عمل هيئة السلع التموينية لتوفير المنتجات الغذائية

التأمين الصحى الشامل يكشف مصير المعتدين على مقدمى الخدمة الطبية

التأمين الصحى الشامل يكشف مصير المعتدين على مقدمى الخدمة الطبية

كيف يوفر قانون العمل التدريب المهنى لإعداد الموظفين؟

كيف يوفر قانون العمل التدريب المهنى لإعداد الموظفين؟

المدير التنفيذى لروساتوم يوضح أهم 7 مكاسب اقتصادية من محطة الضبعة النووية

المدير التنفيذى لروساتوم يوضح أهم 7 مكاسب اقتصادية من محطة الضبعة النووية

تزامنا مع أنباء توقيعه للأهلى.. كهربا يظهر بـ"القميص الأحمر"

تزامنا مع أنباء توقيعه للأهلى.. كهربا يظهر بـ"القميص الأحمر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة