سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

محكمة جنايات القاهرة تصد اليوم حكمها على المتهمين بـ"رشوة التموين"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:01 ص
محكمة جنايات القاهرة تصد اليوم حكمها على المتهمين بـ"رشوة التموين" المستشار على الهوارى - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس برئاسة المستشار على الهوارى، حكمها على علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين".

تعقد الجلسات بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

كان المستشار خالد ضياء المحامى، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، ومبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.


رشوة التموين

جنايات القاهرة

الحكم على المتهمين برشوةالتموين

السجن المشدد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خالد الغندور لـ"الأهلى": "مبروك عليكم كهربا..اشربوه "

خالد الغندور لـ"الأهلى": "مبروك عليكم كهربا..اشربوه "

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات العنب والجوافة لـ119 ألف طن واستمرار الشحن

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات العنب والجوافة لـ119 ألف طن واستمرار الشحن

تعرف على ترتيب مصر فى مؤشرات تقرير التنافسية العالمي الـ12

تعرف على ترتيب مصر فى مؤشرات تقرير التنافسية العالمي الـ12

أنجلينا جولى تخطف الأنظار فى جولة ترويجية لفيلمها Maleficent: Mistress Of Evil

أنجلينا جولى تخطف الأنظار فى جولة ترويجية لفيلمها Maleficent: Mistress Of Evil

صور .. جيش الاحتلال التركى يستهدف منازل المدنيين شمال وشرق سوريا

صور .. جيش الاحتلال التركى يستهدف منازل المدنيين شمال وشرق سوريا

تعرف على استراتيجية عمل هيئة السلع التموينية لتوفير المنتجات الغذائية

تعرف على استراتيجية عمل هيئة السلع التموينية لتوفير المنتجات الغذائية

التأمين الصحى الشامل يكشف مصير المعتدين على مقدمى الخدمة الطبية

التأمين الصحى الشامل يكشف مصير المعتدين على مقدمى الخدمة الطبية

كيف يوفر قانون العمل التدريب المهنى لإعداد الموظفين؟

كيف يوفر قانون العمل التدريب المهنى لإعداد الموظفين؟

المدير التنفيذى لروساتوم يوضح أهم 7 مكاسب اقتصادية من محطة الضبعة النووية

المدير التنفيذى لروساتوم يوضح أهم 7 مكاسب اقتصادية من محطة الضبعة النووية

تزامنا مع أنباء توقيعه للأهلى.. كهربا يظهر بـ"القميص الأحمر"

تزامنا مع أنباء توقيعه للأهلى.. كهربا يظهر بـ"القميص الأحمر"

تعرف على مؤدين أصوات فيلم Toy Story 4 فى النسخة العربية.. صور

تعرف على مؤدين أصوات فيلم Toy Story 4 فى النسخة العربية.. صور

شرطة كاليفورنيا تحظر تقنية التعرف على الوجه.. اعرف السبب

شرطة كاليفورنيا تحظر تقنية التعرف على الوجه.. اعرف السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة