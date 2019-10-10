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قرينة الرئيس السيسى: سعدت اليوم باستقبال الملكة رانيا في بلدها الثانى مصر.. صور

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:27 م
قرينة الرئيس السيسى: سعدت اليوم باستقبال الملكة رانيا في بلدها الثانى مصر.. صور السيدة انتصار السيسي والملكة رانيا فى قصر الاتحادية
كتب - محمد الجالي

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أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها، باستقبال الملكة رانيا العبد الله قرينة العاهل الأردني، اليوم الخميس، في بلدها الثاني مصر.

وذكرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "سعدتُ اليوم باستقبال الملكة رانيا العبد الله قرينة العاهل الأردني في بلدها الثاني مصر، حيث درست وتخرجت من إحدى الجامعات بمصر، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأرنية الهاشمية لجمهورية مصر العربية".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، استقبلا بمطار القاهرة، اليوم، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية، والملكة رانيا العبد الله.

قرينة الرئيس السيسى (1)
 
قرينة الرئيس السيسى (2)
 
قرينة الرئيس السيسى (1)
 
قرينة الرئيس السيسى (2)
 

 

 


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