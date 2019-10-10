ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل..صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة سامى عبدالعزيز مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون .

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أن أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الإيطالية، القادمة من ميلانو إشتبه أحمد فوزى رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة مصرية ، وبسؤالها عما إذا كان تحمل معها أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفى .

وبالعرض على زكريا حسب الله نائب مدير الادارة، قرر تمرير حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة بمعرفة مصطفى مرسى مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام معتمة، وبالعرض على سامى عبدالعزيز مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة الشخصية من محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك، تحت إشراف صبحى ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء ، فتبين وجود 500 قطعة من مستحضرات التجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبا .

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 66 لسنة 2019 .