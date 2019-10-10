شاهد.. ملياردير روسى يٌمطر ملعب كرة قدم بآلاف الدولارت لمساعدة رواد الأعمال الشباب

كتب محمد جمال

أذهل رجل الأعمال الملياردير الروسى إيجور ريباكوف الحضور فى مؤتمر أعمال عام 2019، عندما أمطر ملعب سان بطرسبورج بالدولارات، حيث بلغ ما ألقاه على الحاضرين 20 ألف دولار.

وصرح إيجور ريباكوف (47 عاما)، لجمهوره بأنه يريد مساعدة رواد الأعمال الروس الشباب على البدء والنجاح، فهو بدأ مسيرته كاملة بدولار واحد، حسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وشرح ريباكوف للحضور كيف بدأ بناء ثروته البالغة 1.3 مليار دولار، عندما أعطاه والده دولارا واحدا فقط، وأمره بمضاعفة الأموال، ثم مشاركتها.

ويعد ريباكوف واحدا من 100 روسى أصبحوا أصحاب مليارات فى عهد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وهو متزوج وأب لـ4 أطفال،أكبر منتج فى روسيا لمواد وأنظمة التسقيف والعزل.