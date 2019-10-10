سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد.. ملياردير روسى يٌمطر ملعب كرة قدم بآلاف الدولارت لمساعدة رواد الأعمال الشباب

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:24 م
شاهد.. ملياردير روسى يٌمطر ملعب كرة قدم بآلاف الدولارت لمساعدة رواد الأعمال الشباب دولارات
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أذهل رجل الأعمال الملياردير الروسى إيجور ريباكوف الحضور فى مؤتمر أعمال عام 2019، عندما أمطر ملعب سان بطرسبورج بالدولارات، حيث بلغ ما ألقاه على الحاضرين 20 ألف دولار.

وصرح إيجور ريباكوف (47 عاما)، لجمهوره بأنه يريد مساعدة رواد الأعمال الروس الشباب على البدء والنجاح، فهو بدأ مسيرته كاملة بدولار واحد، حسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

 

وشرح ريباكوف للحضور كيف بدأ بناء ثروته البالغة 1.3 مليار دولار، عندما أعطاه والده دولارا واحدا فقط، وأمره بمضاعفة الأموال، ثم مشاركتها.

 

ويعد ريباكوف واحدا من 100 روسى أصبحوا أصحاب مليارات فى عهد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وهو متزوج وأب لـ4 أطفال،أكبر منتج فى روسيا لمواد وأنظمة التسقيف والعزل.


روسيا

دولارات

سان بطرسبورج

ملعب

بوتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة