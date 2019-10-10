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دوق ساسكس وكامبردج يشاركان فى اليوم العالمى للصحة النفسية.. وهذه نصيحتهما

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:00 م
دوق ساسكس وكامبردج يشاركان فى اليوم العالمى للصحة النفسية.. وهذه نصيحتهما الدوق ساسكس وكامبردج
كتبت أمل علام

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بمناسبة اليوم العالمى للصحة النفسية، كشفت صحيفة "The Sun "البريطانية، أن التوتر يمكن أن يتحول إلى مشاكل صحية نفسية خطيرة، حيث أن الضغط، والتوتر، والقلق، تؤثر علينا جميعًا، كما أن هذه الأشياء التي تبدو صغيرة يمكن أن تصبح مشكلة كبيرة.

وقالت الصحيفة: لهذا السبب تعاونت هيئة الصحة العامة في إنجلترا مع ميجان ماركل، والأمير هاري والأمير ويليام، ودوقة كامبريدج لإطلاق أداة جديدة للصحة النفسية للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية.

وقالت نادين دوريز، النائبة البرلمانية للصحة والرعاية الاجتماعية: لا تتجاهل أبدًا العلامات التى تظهر على الشخص فقد تتحول إلى مرض خطير.

وقالت، إذا مارسنا التمارين بانتظام، وتناولنا نظامًا غذائيًا متوازنًا وشربنا كمية كافية من الماء، فسنشعر بالتحسن، ونحقق المزيد ونعيش لفترة أطول.

وقالت الصحيفة، إنه في اليوم العالمي للصحة العقلية، ينبغي لنا جميعًا أن نتوقف لحظة ونفكر فيما إذا كنا نولي اهتمامًا أكبر لعقولنا مثلما نوليها لأجسامنا.

وأظهرت دراسة استقصائية حديثة أن 83 % من الناس عانوا من علامات مبكرة على ضعف الصحة العقلية، بما في ذلك الشعور بالقلق، أو الإجهاد، أو المزاج أو عدم النوم.

هذا الأسبوع، قام أصحاب السمو الملكي دوقات  كامبريدج، وساسكس، بالتعبير عن مخاطر التوتر عبر فيلم قصير من تأليف ريتشارد كورتيس وإخراج رانكين.

شريط إنساني أخضر عملاق مكون من حوالي 100 من دعاة الصحة العقلية والأشخاص الذين تأثروا بالانتحار في ميدان الطرف الأغر هذا الصباح
شريط إنساني أخضرعملاق مكون من 100 من دعاة الصحة العقلية و الذين تأثروا بالانتحارهذا الصباح

كما قام مشاهير، بما في ذلك دافينا ماكول، ببطولة إعلان تلفزيوني لإطلاق أداة جديدة للصحة النفسية، ويضم العديد من المشاهير مثل جو سوج، كاتي بايبر.

تم تنظيم هذا الحدث من قبل مؤسسة الصحة العقلية
تم تنظيم هذا الحدث من قبل مؤسسة الصحة العقلية

وقالت الصحيفة:  "يمكن أن تتطور المشكلات المعتدلة إلى مشكلات خطيرة في صحتك العقلية، لهذا السبب تعاونت هيئة الصحة العامة في إنجلترا مع ميجان ماركل، والأمير هاري، والأمير ويليام، ودوقة كامبريدج، لإطلاق أداة جديدة للصحة العقلية للاحتفال باليوم العالمي للصحة العقلية، حيث أن رعاية صحتنا العقلية على نفس المستوى مفيدة مثل تناول الخضروات لأمعائك، فالنقطة المهمة هي أننا نحتاج للاهتمام بصحتنا العقلية بنفس الطريقة التي نعمل بها لصحتنا الجسدية، مضيفا أننا فى هيئة الصحة العامة البريطانيةNHS ، موجودين هنا للمساعدة، وخطتنا لاستثمار 2.3 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2023/24 في خدمات الصحة النفسية ،كجزء من خطة الصحة العامة البريطانية طويلة الأجل".

اليوم العالمى للصحة النفسية
اليوم العالمى للصحة النفسية

وقالت الصحيفة: "لقد ثبت أن القراءة أو تخصيص الوقت للقيام بشيء تعرف أنك تستمتع به يفيد صحتك النفسية، فجرّب إدخال الإبداع في حياتك"


اليوم العالمى للصحة النفسية

الصحة النفسية

دوق ساسكس

دوق كامبردج

دوقة ساسكس

التوتر والقلق

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