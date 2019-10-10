تعرف على الجدول الزمنى لتسليم شبكات مياه الشرب بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، أنه تم عقد محضر تنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر للاتفاق على جدول زمنى محدد لتسليم شبكات مياه الشرب.

وأكدت نائبة محافظ البحر الأحمر، فى بيان للمحافظة أن الجدول الزمنى يضم المشاريع بمناطق مختلفة بالغردقة وهى "مجاويش، والانتر، والكوثر، والمطار، والنجدة، والجوهرة، والحجاز".

وأشارت نائبة محافظ البحر الأحمر إلى أن الجدول سيتم كالآتى منطقة مجاويش خلال الفترة من 8 إلى 13 اكتوبر الجارى، يليها منطقتا الكوثر والمطار خلال الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر، ثم منطقة الانتركونتننتال فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، ومنطقة النجدة فى الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر، وأخيرا منطقة الحجاز فى الفترة من من يوم 1 سبتمبر الى 5 من نفس الشهر.

وأكدت "عطية"، أنها ستعمل على اكتمال منظومة المياه بالمحافظة بأسرع وقت، لتوفير احتياجات الأهالى وتقديم الخدمات المتكاملة لهم.