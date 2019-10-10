انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

كتب رضا حبيشى

أعلنت وزارة النقل انتهاء شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات القابضة لمشروعات الطرق والتابعة للوزارة من المرحلة الأولى لأعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق (وادى سعال- سانت كاترين) بمحافظة جنوب سيناء بطول 75 كم وذلك بتكلفة إجمالية مقدارها 300 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال تخطيط الطريق ووضع كافة العلامات الإرشادية والتحذيرية ووسائل السلامة المرورية للطريق عقب أنهاء اعمال الرصف.

وأشارت وزارة النقل فى بيان أنه ذلك يأتي بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بإنعقاد ملتقي السلام العالمي "هنا نصلي معا" اعتبارا من اليوم بمدينه سانت كاترين بجنوب سيناء بحضور وفود وشخصيات مرموقة من دول العالم والمنظمات الدولية ومجالس ومنظمات الأمم المتحدة.