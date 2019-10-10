العصار ووزير الصناعة يوقعان عقد إدارة وتشغيل "تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكى"

كتب زكى القاضى

وقع اليوم الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، ووزير التجارة والصناعة عقد إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير الوحدة الإنتاجية لمركز دباغة الجلود بمنطقة الروبيكى داخل المدينة بما يضمن شرو ط السلامة والحفاظ على البيئة، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى.

يأتى هذا التوقيع فى إطار استكمال أعمال تنفيذ مشروع نقل مدابغ الجلود من سور مجرى العيون لمنطقة الروبيكى القائم بالإشراف على تنفيذه وزارة التجارة والصناعة بمشاركة الجهات المعنية بالدولة، حيث يتم بموجب هذا العقد قيام شركات الإنتاج الحربى بإدارة وتشغيل الوحدات الإنتاجية بمركز دباغة الجلود والقيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الوحدات وإصلاح الأعطال المفاجئة وكذا توفير عمالة فنية مدربة لتقديم خدمات الأمن والحراسة داخل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمنطقة الروبيكى.

ويأتى هذا العقد كخطوه هامة لوزارة الإنتاج الحربى للمشاركة مع وزارة التجارة والصناعة لتطوير صناعة الجلود فى مصر لما لها من قيمة اقتصادية هائلة إلى جانب المساهمة فى الحفاظ على نظافة البيئة بعيداً عن المناطق السكنية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومن المتوقع أن تصبح "الروبيكى" مركزاً تكنولوجياً متطوراً لصناعة الجلود فى مصر مما سيجذب العديد من الاستثمارات ويحقق عائد اقتصادى كبير للدولة .

والجدير بالذكر أنه سبق أن قام مصنع حلوان للآلات والمعدات (مصنع999 الحربي) التابع لوزارة الإنتاج الحربى بتصنيع برميل لدباغة الجلود فى إطار توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى (التابعة لوزارة الصناعة) للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتوفرة داخل المصانع الحربية لخدمة مشروع مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكى وذلك من خلال تشغيل برميل الدباغة (المعدة الرئيسية فى عملية الدباغة) داخل الوحدات الإنتاجية بالمدينة الجديدة.

وأوضح وزير التجارة والصناعة على أن المشروع يستهدف الاعتماد على الصناعة المحلية فى توفير الآلات والمعدات اللازمة وخدمات التطوير والصيانة والتشغيل لكل ما تحتاجه مصانع الدباغة وكذا الاعتماد على العمالة المصرية المدربة ، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من الجلود وإحلال منتجات محلية الصنع محلها ، وأضاف أن خبرة شركات الإنتاج الحربى وإمكانى اتها التكنولوجية تشجع على التعاون معها من أجل تنفيذ هذا المشروع القومى ، مؤكداً أنه من المتوقع أن تشهد صناعة الجلود فى مصر تطور كبير خلال الفترة القادمة وانتعاش للسوق المحلى من منتجات الجلود بأسعار منافسة وجودة عالية.