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الجريدة الرسمية تنشر قرار بإنشاء مكتبى توثيق بمدينتى 6 أكتوبر وملوى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:47 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار بإنشاء مكتبى توثيق بمدينتى 6 أكتوبر وملوى وزارة العدل-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق 6 أكتوبر"، ويكون مقره الدور الأرضى بجهاز مدينة 6 أكتوبر، بمبنى التراخيص القديم، ويختص فرع التوثيق بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص.
 
كما نشرت الجريدة، قرار بإنشاء فرع للتوثيق باسم " فرع توثيق ملوي المطور"، يتبع الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، ويكون مقره الدور الأرضي بفندق سميراميس "طريق اسوان/ ملوي بمركز شرطة ملوي"، ويختص فرع التوثيق بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص.
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الجريدة الرسمية

وزارة العدل

الشهر العقاري

6اكتوبر

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أسوان

وزير العدل

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