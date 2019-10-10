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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مشتريات أجنبية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:06 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مشتريات أجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.397 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 182.8 مليون ورقة مالية بقيمة 634.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.39%، والعرب على 6.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.18%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 103.8 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 85.6 مليون جنيه، 46.3 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 14302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 17195 نقطة، واستقر مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى عند مستوى 5258 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1408 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 45 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

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