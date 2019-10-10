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وسط مشتريات أجنبية..

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1% بمنتصف التعاملات

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:12 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1% بمنتصف التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 14325 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2057 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 17236 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 5315 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1407 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 458 نقطة.

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