15 صورة نادرة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات

كتب خالد إبراهيم

منذ مطلع العام الحالى، تواصل الإمارات الاحتفال بالذكرى المائة على ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات من خلال العديد من الفعاليات الداخلية والخارجية، فى ظل اعتماد عام 2018 "عام زايد".

وجاء الإعلان لإبراز دور الرئيس الإماراتى الراحل الشيخ زايد فى تأسيس وبناء ونهضة الدولة، إلى جانب إنجازاته إقليميا وعالميا، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محليا وعربيا ودوليا.

يذكر أن للشيخ زايد مكانة خاصة جدا فى نفوس المصريين، فقد ترك الشيخ زايد أثراً طيباً فى مصر، حيث تعددت على ضفاف النيل مشاريع كثيرة منها، بناء عدد من المدن السكنية واستصلاح عشرات الآلاف من الأراضى الزراعية، وإقامة العديد من القرى السياحية وتقديم الدعم المادى للمراكز والمستشفيات الطبية، إلى جانب الكثير من الأعمال منها "مدينة الشيخ زايد"، وعلاقة الشيخ زايد بمصر توطدت بقوة عام 1973، فهو العام الذى شهد الموقف التاريخ لحاكم الإمارات الذى لن يمحى من الذاكرة العربية، حين قال: "النفط العربى ليس أغلى من الدم العربى".



الشيخ زايد خلال زيارته لأحد المتاحف المصرية



الشيخ زايد خلال نزهة بحرية فى سويسرا



الشيخ زايد فى إحدى حدائق بريطانيا



الشيخ زايد فى جولة تفقدية على متن هليكوبتر



الشيخ زايد فى زيارة تاريخية للصين عام 1990



الشيخ زايد مع الرئيس الراحل أنور السادات



الشيخ زايد يتفقد أحد أنواع الأشجار فى السودان



الشيخ زايد يتفقد سباقات الهجن فى أبو ظبى



الشيخ زايد يتفقد مشروعات زراعية وعمرانية عام 1997



الشيخ زايد يتفقد مغارة سياحية فى لبنان



الشيخ زايد يحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية زايد العسكرية



الشيخ زايد يشارك فى احتفال عسكرى



الشيخ زايد يشارك فى احتفالات عيد استقلال الهند



الشيخ زايد يمارس رياضة الجولف فى سويسرا عام 1979