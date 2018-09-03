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15 صورة نادرة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:18 م
15 صورة نادرة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات
كتب خالد إبراهيم
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منذ مطلع العام الحالى، تواصل الإمارات الاحتفال بالذكرى المائة على ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات من خلال العديد من الفعاليات الداخلية والخارجية، فى ظل اعتماد عام 2018 "عام زايد".

وجاء الإعلان لإبراز دور الرئيس الإماراتى الراحل الشيخ زايد فى تأسيس وبناء ونهضة الدولة، إلى جانب إنجازاته إقليميا وعالميا، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محليا وعربيا ودوليا.

يذكر أن للشيخ زايد مكانة خاصة جدا فى نفوس المصريين، فقد ترك الشيخ زايد أثراً طيباً فى مصر، حيث تعددت على ضفاف النيل مشاريع كثيرة منها، بناء عدد من المدن السكنية واستصلاح عشرات الآلاف من الأراضى الزراعية، وإقامة العديد من القرى السياحية وتقديم الدعم المادى للمراكز والمستشفيات الطبية، إلى جانب الكثير من الأعمال منها "مدينة الشيخ زايد"، وعلاقة الشيخ زايد بمصر توطدت بقوة عام 1973، فهو العام الذى شهد الموقف التاريخ لحاكم الإمارات الذى لن يمحى من الذاكرة العربية، حين قال: "النفط العربى ليس أغلى من الدم العربى".

الشيخ زايد خلال زيارته لأحد المتاحف المصرية
الشيخ زايد خلال زيارته لأحد المتاحف المصرية

 

الشيخ زايد خلال نزهة بحرية فى سويسرا
الشيخ زايد خلال نزهة بحرية فى سويسرا

 

الشيخ زايد فى أحد حدائق بريطانيا
الشيخ زايد فى إحدى حدائق بريطانيا

 

الشيخ زايد فى جولة تفقدية على متن هليكوبتر
الشيخ زايد فى جولة تفقدية على متن هليكوبتر

 

الشيخ زايد فى زيارة تاريخية للصين عام 1990
الشيخ زايد فى زيارة تاريخية للصين عام 1990

 

الشيخ زايد مع الرئيس المصرى أنور السادات
الشيخ زايد مع الرئيس الراحل أنور السادات

 

الشيخ زايد يتفقد أحد أنواع الأشجار فى السودان
الشيخ زايد يتفقد أحد أنواع الأشجار فى السودان

 

الشيخ زايد يتفقد سباقات الهجن فى أبو ظبى
الشيخ زايد يتفقد سباقات الهجن فى أبو ظبى

 

الشيخ زايد يتفقد مشروعات زراعية وعمرانية عام 1997
الشيخ زايد يتفقد مشروعات زراعية وعمرانية عام 1997

 

الشيخ زايد يتفقد مغارة سياحية فى لبنان
الشيخ زايد يتفقد مغارة سياحية فى لبنان

 

الشيخ زايد يحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية زايد العسكرية
الشيخ زايد يحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية زايد العسكرية

 

الشيخ زايد يشارك فى احتفال عسكرى
الشيخ زايد يشارك فى احتفال عسكرى

 

الشيخ زايد يشارك فى احتفالات عيد استقلال الهند
الشيخ زايد يشارك فى احتفالات عيد استقلال الهند

 

الشيخ زايد يمارس رياضة الجولف فى سويسرا عام 1979
الشيخ زايد يمارس رياضة الجولف فى سويسرا عام 1979

 

الشيخ زايد يؤدى مناسك الحج برفقة محمد بن زايد عام 1979
الشيخ زايد يؤدى مناسك الحج برفقة محمد بن زايد عام 1979

 

 

 


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