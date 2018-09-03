وزير الإعلام السعودى:جميع مؤسسات المملكة تكاملت لتحقيق إنجازات مميزة بالحج

كتب ــ محمد عبد العظيم

انتهت المملكة العربية السعودية، من تنفيذ خطتها الناجحة خلال موسم الحج، من خلال الدور الكبير الذى لعبته الأجهزة المعنية خلال موسم الحج بداية من وصول الحجاج، وحتى ومغادرتهم، وأشاد وزير الإعلام السعودى، عواد بن صالح العواد، بالدور الذى لعبته جميع الجهات الحكومية المشاركة.

وقال وزير الإعلام السعودى: "أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الزملاء على جهودهم في تنفيذ وإنجاح الخطة الإعلامية لحج 1439هـ، كما أشكر وأقدر جهود جميع الجهات الحكومية المشاركة التي تعاضدت وتكاملت لتحقق إنجازات متميزة، تدفعنا لتقديم الأفضل، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة".



وزير الاعلام السعودى

وكانت وزارة الإعلام السعودية وضعت خطة إعلامية لموسم الحج، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى من خلال بوابة الحج الإعلامية، أو المنصات الرقمية، لتوفير المواد الإعلامية المختلفة باللغة العربية وعدد من اللغات الأجنبية.