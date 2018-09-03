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مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 09:44 ص
مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار الفريق مهاب مميش خلال توقيقع اتفاقيه فى الصين
بكين - محمد الجالى
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بكين- محمد الجالى
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ، إنه وقّع خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين على 3 اتفاقيات مع الشركات الصينية، بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار.
 
وأضاف "مميش" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،  من بكين، أن تلك الاتفاقيات هى مشروع منطقة مجموعة "شاوندونج روى" للمنسوجات ومشروع "تاى شان" للألواح الجبسية، ومشروع "شيامن يان جيانج" لتصنيع المواد الجديدة، وإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس.
 
ووصف "مميش" توقيع هذه الاتفاقيات بـ" موفق جداً"، مضيفاً: "الشغل ابتدي مش هيبتدي لسه.. والهيئة الاقتصادية في تقدم كل يوم والإقبال عليها في زيادة مستمرة"، مشيرا إلى  أنه يسعى إلى تنويع الاستثمارات داخل الهيئة لتقويتها اقتصادياً واستثمارياً.
 
وقال إن المشروع الأول الخاص بالمنسوجات  سيوفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل، وباقي المشروعات مع شركتين صينيتين توفران حوالي 1000 فرصة عمل، لافتاً إلى أنه يتم التركيز علي توفير فرص عمل للشباب المصري وتنويع مصادر الاستثمار في الهيئة الاقتصادية ، كما أن الجانب الصيني لدية تجربة ناجحة في الهيئة الاقتصادية وهي " تيدا" والتي أشار إليها الرئيس السيسى.  
 
وأكد الفريق مميش، أن الرئيس السيسى بدأ حديثه فى لقاءاته مع المسئولين الصينيين، بالإشارة إلى محور قناة السويس والهيئة الاقتصادية وقناة السويس الجديدة، وذلك لأن موقع المشروع يجعله الأهم في المنطقة والعالم كله نظراً لعبقرية الموقع.
 
وعبر الفريق مميش عن ترحيب مصر الكبير، بأى مستثمر يأتى للاستثمار فى منطقة السويس، وقال: "احنا فاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار فى مصر والدولة المصرية".
 
 وأكد الفريق مميش على اهتمام الدولة بتأهيل البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأهيل العمالة الفنية "حتي نكون قادرين علي جذب المزيد من الاستثمارات لإقليم قناة السويس"، بالإضافة إلى تحسين القوانين الضريبية الخاصة بالحوافز الضريبية والاستثمارية، وتابع:  نعمل فى كل المجالات في توقيت واحد، كما أنه تم التوقيع أيضاً اتفاقية مع شركة صينية لإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس، وقال إن الجميع مهتم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأنه مشروع صاعد واعد.
 
وفيما يتعلق بمبادرة " الحزام والطريق " التى أطلقها الرئيس الصينى، أشار الفريق مميش إلى أن أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب  هي قناة السويس، وقال: "نجحنا فى اختصار زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط بمعدل 50‎%‎، وهو ما يساعد على عبور السفن العملاقة من قناة السويس والأجيال القادمة من السفن العملاقة" .
 
وكشف الفريق مميش، عن وجود  زيادة فى الإقبال علي قناة السويس وطلبات الاستثمار فى المنطقة الصناعية، متابعاً : "الأهم هو أن تكون البدايات صحيحة حتى تكون النهايات كذلك وندرس كل شىء بعناية"، مؤكدا على  ضرورة الاستفادة من تلك المميزات فى فتح مناطق صناعية ولوجيسيتة تعمل بثقافة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة بالمنطقة الاقتصادية.
 
 

 


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