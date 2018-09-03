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مميش: عبور 49 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:26 م
مميش: عبور 49 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 49 سفينة، بحمولة 2.9 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين
وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون 200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال MOL TRIULPH بحمولة 220 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى الصين.
 
وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة )، بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة لناقلة البترول التى ترفع علم هونج كونجNEW TRIULPH بحمولة 172 ألف طن تعمل على خط سوميد من مصر وإلى مصر
  
 

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